#4F: Hace 25 años el golpista se rindió Este sábado se cumplen 25 años de aquel 4 de febrero de 1992, fecha donde un país entero fijó su mirada atónita ante una pantalla de televisión que transmitió las imágenes de una sorpresiva emboscada por parte de militares, donde el sonido de los disparos parecía estar en altavoz junto al de las tanquetas. Por lapatilla.com El 4F un grupo de paracaidistas sublevados contra el Gobierno, Carlos Andrés Pérez era el presidente de Venezuela en aquel entonces, acusado de una gran corrupción y de ser el responsable de la grave crisis que afectaba al país debido a sus políticas económicas erradas. Los militares, entre ellos el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el actual gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos, Miguel Ortiz Contreras y Jesús Urdaneta. El la intentona golpista participaron 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa y 2.056 soldados alistados. El intento de golpe de Estado no pasó a más de allí, a sólo una intentona que dejó un gran número de fallecidos y heridos, por lo que Carlos Andrés Pérez terminó su mandato como correspondía. Código Venezuela en 2015 reseñó que “Fue más que un número de cifras de víctimas y titulares que llenaron las páginas de sucesos de los diarios nacionales y regionales; es una gran primera página escrita con sangre y dolor en la que los verdaderos protagonistas de la historia quedaron relegados al olvido, al anonimato”. A 25 años la situación de Venezuela pinta igual, quizás la misma crisis o probablemente haya empeorado, como lo han explicado en varias oportunidades expertos en economía y también politólogos.

