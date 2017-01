76.000 efectivos de la FANB han participado en Ejercicio Militar Zamora 200 En el Ejercicio de Acción Integral Antiimperialista Zamora 200, impulsado por el presidente Nicolás Maduro, han participado 76.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), 102.000 milicianos y 400.000 ciudadanos, informó este viernes Vladimir Padrino López, ministro para la Defensa. De acuerdo con AVN, los ejercicios buscan afianzar en la población la corresponsabilidad en la defensa de la soberanía nacional, como parte de un proceso de planificación y entrenamiento, ante posibles amenazas extranjeras al país. La FANB, en conjunto con la Milicia, bomberos y Protección Civil, desarrollan maniobras de tropas de acción rápida con participación de las organizaciones de las comunidades. Además se visualizará el empleo del sistema de armas y de todos los medios militares, como vehículos blindados y equipos para la defensa aeroespacial integral. En el caso de Zulia se desarrollará un ejercicio de tiro real con sistemas de vehículos blindados AMX30, AMX13 y dragones 300, en un polígono de tiro activado en los espacios de las minas del Guasare, ubicadas en La Guajira, para verificar como están los sistemas operativos. En Apure se tiene previsto disparar misiles antiaéreos de mayor alcance como parte de las prácticas que realiza la FANB para mostrarle al pueblo qué hacer en casos especiales. En Caracas, se lleva a cabo un ejercicio en el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana, ubicada en Fuerte Tiuna, donde participarán los líderes comunales y miembros del poder popular organizado de las 37 parroquias de la región capital.

You must log in to post a comment.