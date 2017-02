A partir del 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la Unidad Tributaria El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir del 1 de marzo entrará en vigencia el nuevo valor de la Unidad Tributaria, que pasará de 177 a 300 bolívares. “A ese aumento de 40 mil bolívares, del 50% voy a sumar un aumento significativo del cesta ticket porque a patrir del 1 de marzo entra en vigencia el nuevo valor de la Unidad Tributaria y pasa de 177 bolívares a 300 bolívares, además ña unidad tributaria es el signo marcador para calcular el cesta ticket socialista, he adoptado desde el año pasado que arrancó la guerra brutal, la modalidad de proteger a los casi 11 millones de trabajadores que cobran cesta ticket”, informó. Recordó también que en enero hizo el aumento salarial número 35, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida del venezolano, del trabajador. Más temprano, el El jefe de la Unidad de Tributos Internos de La Victoria, Raúl Becerra explicó este viernes en una entrevista radial que el valor de la Unidad Tributaria (UT) para realizar la declaración de Impuesto Sobre La Renta (ISRL) “se mantiene”.

