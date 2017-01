ABC ratifica ante tribunal español veracidad de la información publicada sobre Diosdado Cabello El director del diario ABC, Bieito Rubido, y su corresponsal en Washington, Emili Blasco debieron comparecer este jueves 12 de enero ante el tribunal de primera instancia número 12 de Madrid, para declarar como testigos en el juicio que impulsa el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, contra TalCual, El Nacional y La Patilla. Los tres medios venezolanos son acusados por reproducir una información difundida por el rotativo español, que involucra a Cabello con negocios ilícitos; y siguen en Caracas donde el dirigente chavista pide tres mil millones de bolívares por cada medio en virtud de sentirse difamado y ha dejado a 22 directivos (entre accionistas, directores, consejo editorial y dueños) con prohibición de salir del país. Tanto Rubido como Blasco ratificaron la información, que cita una entrevista del ex guardaespalda de Cabello, Leamsy Salazar, quien habría asegurado nexos del entonces presidente de la Asamblea Nacional con el tráfico de droga. La intervención del tribunal 12 de Madrid responde a una rogatoria solicitada a los juzgados en Caracas por TalCual, para que ABC participe en el juicio. Es una figura jurídica, amparada en tratados internacionales, que permite que un tribunal colabore con otro para actuar ante una jurisdicción distinta. Se llama “Auxilio Judicial Internacional”. TalCual quiere que se le certifique si ha tergiversado, manipulado, sesgado, o, por el contrario, reproducido fielmente y con la acreditación suficiente las informaciones procedentes de ABC, en apego a la doctrina de “Reporte Fiel”. Y además solicita al tribunal español que, una vez evacuados los testimonios, remita las resultas con dos copias certificadas de los interrogatorios, las respuestas y los anexos. “Nuestra profesionalidad está fuera de toda duda. Nuestro compañero Emili Blasco es nuestro corresponsal en y sus fuentes son absolutamente fiables”, dijo este jueves ante el tribunal español el director de ABC, Beito Rubido. Ratificó que la información que alude a Cabello publicada por TalCual, es una mera reproducción de su trabajo. Blasco, por su parte, aseguró que había realizado una entrevista a Leamsy Salazar, y defendió que allí el ex escolta había detallado los supuestos negocios ilícitos de Cabello. ¿Para qué sirve esto? El abogado defensor de TalCual en España, César Moreno, cree que estos dos testimonios son muy importantes para el juicio en Venezuela. Tras su declaración “queda totalmente desvirtuada, en nuestra opinión, la posibilidad de que exista difamación e injuria por parte del diario TalCual hacia la figura de Diosdado Cabello. El director de ABC, al ratificar la profesionalidad y la forma de trabajo de sus periodistas, y el mismo periodista ratificar que sí hizo directamente la entrevista con la persona que acusa a Diosdado Cabello de tener relación con el tema del narcotráfico, nos da el elemento básico fundamental para desvirtuar de que haya sido un engaño por parte de TalCual y que esa mentira haya sido publicada con el propósito de difamar. Ya no puede caber duda de que TalCual lo que ha hecho es reproducir una noticia”. Ahora, tras admitir en audiencia el director de ABC la paternidad de esa noticia, dice Moreno que les permitirá “decir en juzgado que no puede plantearse la idea de difamación. Con estas dos testificales queda muy claro que se debe desvirtuar el supuesto de hecho que genera la infracción legal que está pretendiendo Diosdado Cabello en contra de TalCual”. Tras la presentación ante el tribunal, se prevé que en 15 días las resultas saldrán por valija diplomática hacia el juzgado exhortante en Venezuela.

