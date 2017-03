Abrahán Martín: Validaremos A PJ Como Organización Política Este Sábado 18 Y Domingo 19 LUISANA SUÁREZ Rómulo Gallegos.- “Todos los venezolanos tenemos el derecho de pertenecer a una organización política, el cual que no puede ser arrebatado por el gobierno utilizando las instituciones. Y este derecho debe ser ejercido para salvaguardar la democracia; por eso, estamos convocando a validar a Primero Justicia (PJ), como organización política”, expuso Abrahán Martín, dirigente regional de esta organización. Martín agregó que a pesar de las trabas y obstáculos que pone el CNE, el deber ciudadano obliga a defender los espacios políticos que brindan las organizaciones partidistas. Aseguró que dada la importancia de la actividad, todo el pueblo de Las Vegas y comunidades vecinas, acudirán a la plaza bolívar de esta población este sábado 18 y domingo 19 a validar a PJ como partido. El dirigente de la tolda aurinegra Indicó que esa organización política ha sido ejemplo de lucha, de trabajo y de entrega por el rescate de la democracia y sus valores. “La participación y el deseo de cambio nos ayudará a alcanzar el objetivo, que nos es otro que relegitimar nuestro partido parta seguir contando con él para las luchas y retos que nos esperan”. Expuso que es imposible pensar en un cambio político y en las condiciones de vida de la población sin la existencia de partidos políticos. Agregó que la organización, unidad de criterios y acción son elementos determinantes para enfrentar con éxito la barbarie que representa Maduro y su proyecto económico e ideológico, causante de los males que afectan al pueblo. “Esos males causados por la ceguera, arcaísmo en la manera de hacer política y obediencia a tutores extranjeros, el regalo que nos da es hambre, desnutrición falta de medicinas, malos servicios público, más de 80 por ciento de pobreza, inmigración, desempleo y deserción escolar. Pero no podemos quedarnos mirándonos el ombligo. Ante cualquier tragedia o adversidad debemos actuar con valentía, sensatez y coraje para superar los problemas”, terminó el político.

You must log in to post a comment.