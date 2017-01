Acribillan con 20 balazos a periodista en Honduras Un periodista fue acribillado de unos 20 tiros este martes en San Pedro Sula, en el norte de Honduras, convirtiéndose en el reportero número 65 asesinado desde 2003 en el país centroamericano. Igor Padilla, de 36 años y reportero de sucesos del Canal Hable Como Habla (HCH) de la capital, “ya venía sin vida (…), tenía varios impactos de bala”, afirmó a varios periodistas locales el médico Arturo Bendaña, quien lo atendió en una clínica privada de San Pedro Sula, la segunda ciudad del país, 180 km al norte de Tegucigalpa. Padilla se convirtió en el reportero número 69 que ha muerto como consecuencia de la violencia en el país centroamericano desde 2003.

You must log in to post a comment.