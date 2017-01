Águilas a un paso de la Gran Final Las Águilas del Zulia parecen encaminadas a ser el primer equipo en la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), tras derrotar por segunda noche consecutiva en su feudo a Caribes de Anzoátegui con score final de 5 carreras por 2 y ponerse a ley de una victoria de avanzar a la ronda decisiva. Desde temprano la toletería zuliana empezó a atacar los envíos del lanzador Ángel Ventura con tres rayitas en el primer episodio. Acto seguido en el quinto Caribes reaccionaría con par de carreras, las cuales serían contrarrestadas con una más de los locales en el mismo inning. Ya en las postrimerías del choque José Pirela despacharía un cuadrangular por todo el jardín izquierdo para ponerle cifras definitivas al cuarto juego de la serie. De ganar las Águilas el día de hoy, automáticamente inscribirían su nombre en la Gran Final, a la cual no llegan desde la temporada 1999-2000, cuando en aquella oportunidad derrotó a los Navegantes del Magallanes. El quinto choque de la serie será hoy a las 7:00 pm en Maracaibo.

