¿Ahora es una Pizzería? Si Luis… Aunque lo nieguen, en Tocuyito sí funcionaba una “sucursal” bancaria chimba (VIDEO) Desde que la periodista Alexandra Belandia denunció el pasado 26 de febrero la existencia de una sucursal bancaria en el Internado Judicial de Carabobo (cárcel de Tocuyito), que usurpaba el nombre, logo y tipografía del banco Banesco; la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Iris Varela, no se ha pronunciado al respecto. La increíble denuncia fue respondida en un comunicado por Banesco Banco Universal, en donde afirman que “resulta sorprendente que se pueda usurpar el nombre de un banco y abrir una agencia ilegal en un recinto penitenciario”, informando que se denunció la “grave irregularidad” ante la Sudeban y demás autoridades para que se procediera al cierre de la mal llamada “agencia bancaria”. Sube el telón, baja el telón… La “pizzería Banesco” y los inútiles gubernamentales La grave denuncia de Belandia solo ha conseguido ser tomada con seriedad por dos entes, el agraviado Banesco, y la Asamblea Nacional de Venezuela que informó se realizará una investigación sobre el caso. En tal sentido, el diario Notitarde reseñó el pasado cuatro de marzo que funcionarios del Sebin, de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela habían visitado el lugar y corroboraron que no era un banco, pero que era un restaurant. “Los funcionarios en compañía de las autoridades del centro judicial, corroboraron que en el lugar funciona una pizzería, que lleva el nombre de un reconocido banco comercial y en dónde un grupo de internos que cursan estudios de gastronomía, realizan sus prácticas en materia culinaria”, reseñó Notitarde según una fuente del recinto. En la nota de Notitarde, se puede ver que los reclusos avanzan en sus prácticas de recorte, pega y dibujo. Encima de toda la imagen corporativa de Banesco de la “agencia” ilegal, se pueden ver un total de seis (6) pizzas hechas con cartón y unas cajas de tan preciado alimento. Depósitos, amenazas y el video que lo corrobora La periodista Alexandra Belandia denunció la irregularidad con la intención de que las autoridades pertinentes, a saber Iris Varela, se pusiera los pantalones e investigara y corrigiera la irregularidad, que ahora buscan tapar con “prácticas gastronómicas”. Belandia responsabiliza al gobierno bolivariano por cualquier cosa que pueda suceder con ella y con su familia ya que ha recibido amenazas a través de su usuario en la red social Twitter @abelandia. Los dejamos con este video, grabado entre finales de noviembre del 2016 y enero del 2017, donde se puede corroborar la anormal normalidad de una agencia bancaria chimba dentro de un centro penitenciario venezolano.

