@AlbertoGalindez: El hombre nuevo se forma en las canchas, escuelas, liceos y universidades, no en las carceles. Alberto Galíndez hizo entrega de material deportivo a en municipio Tinaco, especificamente en El Topo donde los jovenes recibieron el balón del cambio, que representa el encuentro juvenil en las canchas y no en las cárceles, hoy repletas de víctimas de las muy malas políticas que implementa el gobierno de Maduro. Aseguró. “El hombre nuevo se forma en las canchas, escuelas, liceos y universidades, no en las carceles”. Afirmó que el deporte es unión y reconciliación del pueblo en las mejores causas para alcanzar El Progreso.

