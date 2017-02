@AlbertoGalindez: Reafírmanos nuestro compromiso con la Unidad

Acompañamos a nuestro pueblo ante la angustia y el sufrimiento del cual somos víctimas, producto de las malas políticas que ejecuta el gobierno de Maduro para ruina de la nación. Así lo declaró Alberto Galíndez, quien en compañía de Pedro Figueredo, líderes juveniles de PJ y otros partidos políticos, entre ellos Pasoco, la CausaR y AD desarrollaron contacto mano a mano en el mercado de Tinaco, exigiendo #EleccionesYa.

Nuestro pueblo está muy claro. Fueron muchas las quejas recibidas por la escasez, la inflación y la inseguridad. Los vecinos de Tinaco nos apoyan en la solicitud del cronograma electoral que el CNE debe presentar a Venezuela, para que sea el pueblo con su voto quien decida el destino a seguir. Ya no aguantamos más a Maduro y su cúpula. Los venezolanos somos los responsables de nuestro destino. Manifiestan sin miedo que ya no se calan la mentira y el intento de manipulación del gobierno. Destacó.

Definió a los Clap como “corrupción” y el llamado carnet de la patria es “un cuento chino” con el que pretenden agarrar incautos porque está claro que con ese plástico no vamos a comprar nada porque no hay y no vamos a lograr la seguridad personal que queremos porque tampoco sirve para eso. No queremos carnet, para eso tenemos la cédula, lo que queremos es cambio a través del voto.