Alcalde Antonio Ledezma cumple dos años preso “Liberen a Ledezma”, ha sido el grito de guerra que millones de venezolanos han exclamado desde el 19 de febrero de 2015; día en el que Caracas fue arropada por la sombra del autoritarismo y el despotismo de un régimen que fue capaz de detener arbitrariamente a la segunda autoridad nacional más votada del país: el Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma. A pocos días de cumplirse dos años de la detención del líder capitalino, los venezolanos exigen su libertad y repudian los hechos ocurridos en aquella fecha, cuando más de 100 funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), policía del Gobierno, asaltaron la Torre EXA donde quedaban las oficinas políticas del Alcalde, sin mediar palabras, sin ninguna orden judicial, irrumpiendo de forma ilegal y violando leyes constitucionales a fin de cumplir una orden, arbitraria. Este domingo se cumplen dos años de lucha. Dos años en el que “el bravo pueblo” caraqueño ha estado en la calle exigiendo la libertad de Ledezma. Dos años en el que sus familiares, trabajadores de la Alcaldía y los ciudadanos que lo eligieron y reeligieron como su Autoridad de Caracas han sido testigos de juicios amañados, de pruebas falsas, y han tenido que evidenciar el accionar de juristas que le han dado la espalda a sus principios éticos profesionales para hacer la voluntad del Gobierno. Tanto al presidente Nicolás Maduro como al Tribunal Sexto de Control, organismo encargado en el caso de Antonio Ledezma, se le ha exigido en reiteradas oportunidades la liberación del burgomaestre: expresidentes, parlamentarios, concejales, ONG´s, 19 representantes del Consejo Superior de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, miembros del Instituto de Previsión Social del Abogado (INPRE), un Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y hasta representantes del Vaticano—con documentos legales en mano— han intervenido por Ledezma, pero el régimen “no dado su brazo a torcer”. Por el contrario, hostiga y sigue negando la existencia de presos políticos aún cuando se sabe que hay más de 130 personas detenidas injustamente por adversar el proceso revolucionario de Nicolás Maduro. Sin embargo, los caraqueños se siguen levantando con la esperanza de volver a tener a Antonio Ledezma, a Leopoldo López, a todos los estudiantes y demás presos políticos en libertad. Los caraqueños no pierden la fe que el Alcalde, que eligieron y reeligieron, vuelva a trabajar en la calle, directamente con las comunidades, con la idea de alcanzar “la ciudad para la vida” que todos . Nota de prensa

