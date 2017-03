Alcalde Entregó Propuesta De Ordenanza Para Crear Dos Nuevas Parroquias En Tinaquillo IRIS MARCELLI GARCÍA Tinaquillo.- A través de encuentro que realizara el alcalde del municipio Tinaquillo, Luís Eloy Yoyotte Rojas, junto a autoridades municipales, dio a conocer a la colectividad tres propuestas de ordenanzas a miembros de la Cámara Municipal. El regente local, informó que uno de los planteamientos es la creación de dos parroquias adicionales a la parroquia de Tinaquillo, todo esto lo hacen pensando en que esta es la segunda ciudad con mayor población en la región cojedeña y por ende se considera que debe existir un cambio. Las próximas parroquias tendrían el nombre de “Parroquia Tamanaco y Parroquia Sabanas de Taguanes” estos nombres y el proyecto como tal será discutido con la población; otro de los planteamientos es la creación de la mancomunidad de policías entre el municipio capital Ezequiel Zamora y Tinaquillo. Otra de las ordenanzas es contra el bachaqueo, “esto es atendiendo el llamado del presidente Nicolás Maduro y la gobernadora Margao Godoy quienes dieron órdenes directas de combatir a las personas que se aprovechan de una guerra no convencional dirigida por sectores poderosos apoyados por la derecha y por eso estamos destinados a luchar contra ellos”. En medio de la actividad, el Alcalde hizo entrega de cuatro jubilaciones a trabajadores de la Alcaldía, quienes dieron mucho por un largo tiempo por esta localidad. Funcionarios de seguridad aprovecharon el momento para ofrecer balance de los carnavales de paz 2017. Más de 100 funcionarios estuvieron desplegados en la ciudad, entre ellos en la Troncal 005, en los distintos balnearios, en medio de la jornada fueron atendidas las eventualidades, entre ellas pocos accidentes de tránsito y lesionados. Destacó el Alcalde Yoyotte, que el trabajo que efectuaron funcionarios fue hecho en función de resguardar a la colectividad en general y así evitar los imprevistos, además que estuvieran informados, y que recibieran orientación referente a los distintos destinos turísticos que hay en la entidad tinaquillera.

You must log in to post a comment.