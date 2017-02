Alcalde Ocariz suma más edificios al Plan Conserjería Itinerante El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, sumó trece edificios de la zona central de Petare al Plan “Conserjería Itinerante” que impulsa la alcaldía, a través de la Fundación para el Desarrollo Integral de los Servicios Públicos del Municipio Sucre (Fundasucre). Nota de Prensa Indicó que “con esta iniciativa se busca evitar el deterioro de las residencias de clase media de la jurisdicción y contribuir con el mantenimiento de las estructuras y áreas comunes, para el disfrute de la comunidad”. “Como parte de los programas que tenemos para la clase media, la cual está siendo muy afectada por la inmensa crisis económica, los edificios se van deteriorando al igual que la comunidad, tenemos el Plan de Conserjería Itinerante, donde la Alcaldía, a través de Fundasucre, colabora con la comunidad y los condominios de cada edificio para mejoras del mismo”, señaló Ocariz. Desde la Avenida Lebrún, el alcalde aseguró que los vecinos organizados de diversas residencias de la zona central de Petare, comenzarán con los trabajos de recuperación de sus estructuras y espacios. Para estos trabajos, Fundasucre invirtió más de 5 millones de bolívares. “Aquí son edificios muy grandes, con muchos vecinos que viven acá, más de dos mil familias viven en estos trece edificios, una inversión de más de cinco millones de bolívares fuertes, donde la Alcaldía junto a la comunidad hemos puesto lo que es el tema de iluminación, mantenimiento de áreas verdes, limpieza de tanques, es decir pequeñas cosas que hacen mejor la cotidianidad de nuestros vecinos”, finalizó.

