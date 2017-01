Alejandro Guerra: Me voy de Atlético Nacional con los sueños cumplidos

El futbolista venezolano Alejandro “Lobo” Guerra dijo este lunes que abandona el club colombiano Atlético Nacional de Medellín, con el que ganó la Copa Libertadores en 2016, “tranquilo y con los sueños cumplidos”, reseñó EFE.

“Me voy de Atlético Nacional tranquilo, con los sueños cumplidos (…), triste, pero a la vez feliz, (porque) dejo una ciudad que me dio mucho”, dijo Guerra en una entrevista concedida a la emisora privada venezolana Unión Radio.

“El cariño que me mostró la gente de Medellín fue enorme”, añadió el volante ofensivo, que fue anunciado como ficha del brasileño Palmeiras a finales de 2016, al recordar la emotiva despedida que le hicieron los fanáticos del club “Verde” hace algunos días.

Guerra fue clave para que el Atlético Nacional ganara la Copa Libertadores por segunda vez en su historia, marcando 3 goles en los 13 partidos que disputó de la competición continental.

Por su buen desempeño el caraqueño se convirtió en el primer venezolano en alzar el premio al Mejor Jugador de la Copa Libertadores, un logro posible, aseguró, gracias a los compañeros “inteligentes (y) de muy buena técnica” con los que coincidió en Medellín.

“Las cosas me salieron bien (pero) ahora es cuando el trabajo comienza, la responsabilidad es triple: ganar la Libertadores, ser el mejor jugador de la Copa (y) estar en el XI ideal, no me puedo relajar”, dijo sobre su llegada al fútbol brasileño, del que, reconoció, aún no lo sabe todo.

“El Brasileirao es muy competitivo, me llama la atención que hay muchos partidos, hay que prepararse muchísimo (porque) el nivel es altísimo”.