Ameliach: Renovación de partidos está apegada a la Ley El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, señaló que la renovación de los partidos políticos anunciado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) “no es un capricho sino es un proceso apegado a la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones”, reseña Notitarde. Detalló, en su programa radial, que el referido proceso está fundamentado en los artículos 10, 16, 25 y 32 del mencionado instrumento jurídico que está en vigencia desde el año 1965. El primer mandatario carabobeño destacó que si el CNE hiciera cumplir el artículo 32 de la Ley Partidos Políticos, la mayoría de partidos opositores debería estar cancelados “El CNE ha sido blandengue en la aplicación de la Ley pero yo lo respeto como institución”, destacó Ameliach. Recordó que la doble militancia partidista está prohibida por la ley.

You must log in to post a comment.