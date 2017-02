Amengual: Tragedia en carretera Güigüe-Valencia debe sacudir conciencia de autoridades

El secretario general de Primero Justicia en Carabobo, Armando Amengual, recordó que desde la tolda aurinegra se ha venido denunciando la situación de todas las carreteras, autopistas y distribuidores del estado, al tiempo que señaló que las mismas son una guillotina permanente, “por lo que hemos estado exigiendo que se tomen medidas, que se generen políticas de mantenimiento de prevención, de mejoramiento, más allá del embellecimiento”.

Nota de prensa

El líder opositor señaló que “el Gobernador del estado debe garantizar la seguridad en las vías de Carabobo, nosotros exigimos que se tomen medidas, porque accidentes como los de la Valencia-Güigüe que dejó al menos 17 muertos y decenas de heridos, se pueden convertir en el pan nuestro de cada día, con saldos mayores que lamentar”.

Al respecto, agregó que también tienen responsabilidad los alcaldes de los 14 municipios de Carabobo quienes tienen que desarrollar políticas de prevención y de control del sistema de transporte público, toda vez que –según dijo- es cada vez más frecuente la actividad de autobuses piratas “o lo que es peor, los que son legales, no reúnen las condiciones para prestar ese servicio y así vemos como ocurren accidentes menores, porque se van los frenos o un caucho”.

El secretario general de PJ en la entidad además precisó que “estamos en un momento de crisis y los carabobeños están siempre estira que estira los reales, y los repuestos ni el mantenimiento de los vehículos no son prioritarios. Entonces, o no se reúne el dinero para repuestos y si se reúne no se consiguen. Allí es donde el municipio y el gobierno regional tienen que desarrollar y crear programas o planes solidarios para ayudar con las políticas de intermediación y facilitación a quienes prestan el servicio de transporte público, a quienes por cierto se no se les garantiza ni siquiera la seguridad, ni a choferes y mucho menos a usuarios”.

Añadió que esta tragedia no puede quedarse en el lamento ni en un hecho anecdótico como tantos que han ocurrido y que enlutan los hogares, “tiene que dejar una lección, un aprendizaje, que el Gobernador y los alcaldes le presten atención también al tema de Protección Civil, ambulancias y bomberos. Vale la pena preguntarse si de verdad estamos preparados para atender situaciones de emergencia en un estado que cuenta con menos de cinco ambulancias en perfecto estado y con la situación de nuestros Bomberos en Valencia y en los municipios de Carabobo, sin contar con que en algunos ni siquiera existen”.

Por otra parte, Amengual dijo que Francisco Ameliach debe despejar dudas y rumores sobre su posible abandono del cargo, “no basta un tuit y menos cuando en su caso son un recuerdo triste, él debe hablarle claro a los carabobeños porque es cada vez más grande y de mayor volumen el ruido de que abandonará la gobernación, para que coloquen a un amigo de Tareck El Aissami, quien en estos momentos está seriamente cuestionado en el mundo, y en la opinión de los carabobeños eso es más preocupante aún, toda vez que Carabobo tiene el principal puerto del país de entrada y salida al mundo”.

Finalizó señalando que Ameliach es un gobernador vencido, “y nosotros no descansaremos hasta recuperar el voto, pero no nos vamos a calar un gobernador vencido, por lo que yo invito al gobernador de Carabobo a que hable con responsabilidad y seriedad”.