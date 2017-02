AN acudirá a organismos internacionales para denunciar violaciones de DDHH a presos políticos La Asamblea Nacional (AN) acudirá a los organismos internacionales para denunciar las violaciones a los Derechos Humanos de los presos políticos, así lo informó la madre del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, Antonieta Mendoza de López. Asimismo, indicó que el Parlamento organizará sesiones especiales para que todos los familiares puedan exponer sus solicitudes. Vale destacar que este martes sostuvieron, desde tempranas horas del día, un debate interno dentro del hemiciclo en donde abordaron ciertas inquietudes y las violaciones a las que han sido sometidos sus familiares. Al respecto, el presidente de la AN Julio Borges dijo están prestos para “escuchar sus denuncias y apoyarlos en su lucha”. Declaraciones que ratificó la diputada Delsa Solorzano, quien aseguró que “el Gobierno quiere que cese nuestra lucha por la libertad de los presos políticos, pero este Parlamento no se rendirá”.

