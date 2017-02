AN aprobó Acuerdo en rechazo a situación de Ledezma y demás presos políticos Este domingo los diputados de la Asamblea Nacional, aprobaron por unanimidad el Acuerdo en rechazo a la situación de Antonio Ledezma y demás presos políticos del país. A propósito de que se cumplen dos años de la detención del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, se convocó a una sesión especial donde el tema a debatir fue la situación en la que se encuentran los presos políticos. El diputado Ismael García en su intervención, señaló que “mientras Ledezma y otros están presos, el Gobierno protege a funcionarios acusados por narcotráfico y corrupción”. Por su parte el diputado Richard Blanco, comentó que “ya son dos años en los que el Gobierno que abandonó a Venezuela ha apresado a cientos de ciudadanos, cuyo único delito fue alzar la voz contra la crisis e injusticia que sufre el pueblo vzlano”. El diputado Henry Ramos Allup comentó en su intervención, que el actual gobierno es el culpable de que los venezolanos estén comiendo de la basura. Se refirió también al punto a debatir y aseguró que “nosotros no vamos a tener presos políticos como ellos, no vamos a humillar a ninguna madre como lo hacen con Antonieta de López no somos como ellos”. “La victoria del 6D es resultado del esfuerzo de hombres como Antonio Ledezma que impulsaron el nacimiento de la MUD”, expresó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara en su intervención en la sesión. La junta directiva de la Asamblea Nacional, concedió un derecho de palabra a la esposa de Antonio Ledezma, Mitzy Capriles, quien señaló que “la lucha de todos los presos políticos es por la inseguridad y el hambre de Venezuela. Además Capriles de Ledezma instó al Gobierno a que si quieren de verdad dialogar por el país, deben respetar la Ley de Amnistía y convocar elecciones generales.

You must log in to post a comment.