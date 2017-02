AN aprobó Proyecto de Ley sobre la situación nutricional de la población venezolana Este martes la Asamblea Nacional, reunida en Sesión Ordinaria, aprobó el Proyecto de Ley sobre la situación nutricional de la población venezolana, dado que se siguen registrando muertes de niños y adultos a consecuencia del grado de desnutrición que han presentado. En efecto, la diputada Karin Salanova, abrió el debate y precisó que 52% de la población infantil del país presenta desnutrición y un 9% de esta cifra la manifiesta de manera severa. En ese sentido, indicó que en lo que va de año 11 infantes han muerto por inanición. “Hacemos un llamado al Gobierno de Nicolás Maduro para que responda y nos diga qué es lo que está pasando (…) Este Gobierno es inclemente y cuya corrupción está afectando las partes más sensibles del país (…) Estamos en una situación crítica y pedimos se acepte la ayuda internacional”, dijo. Por su parte, William Barrientos, señaló que el problema de las desnutrición en el país se encuentra tan avanzado “que se ve desde la gestación de los niños”. “El Gobierno lo que ha generado es un genocidio inducido para ocupar a la población y mantenerse en el poder”, dijo. Asimismo, Juan Pablo García, enfatizó que solo con las elecciones se logrará “salvar al país” de esta crisis humanitaria por la que actualmente atraviesa el país. “El Gobierno expropió y persiguió empresarios y ahora sufrimos desempleo y desabastecimiento (…) La población tiene hambre (…) Salgamos a protestar porque la solución de este Gobierno es la mísera bolsa Clap y el carnet de la Patria”, argumentó. Por otro lado, Ángel Medina, sostuvo que actualmente el hambre “condena a los más débiles y vulnerables” y en efecto, se está sentenciando al futuro de este país. “El llamado es al Defensor del Pueblo si en verdad quiere defender a alguien para que tome estos casos que aquí denunciamos y para los que están en el poder vean lo que realmente está pasando (…) Cada vez fallecen más jóvenes, por desnutrición y por comer basura, pero pareciera que al Gobierno no le importa”, subrayó. Por su parte, el diputado José Trujillo, señaló que los indicadores de salud apuntan que la mortalidad neonatal en la nación marca un 68%. “Estamos en la presencia de un holocausto (…) Estos son crímenes de lesa humanidad que no prescriben y Maduro no puede escapar de su responsabilidad en el desastre”, finalizó. A su vez, Sonia Medina, enfatizó que a este Gobierno no le importa solucionar el problema de desnutrición, escasez y desabastecimiento existente. “No podemos callar ante el problema (…) Somos la voz de todos los padres que se quitan la comida para dársela a sus hijos (…) Inventaron misiones alimentarias que no han funcionado (…) La Contraloría debe investigar destino de esos recursos”, apuntó.

