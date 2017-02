AN crea comisión para investigar corrupción en proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco Este martes la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la creación de una Comisión Especial para investigar los casos de corrupción en los proyectos de la Faja Petrolífera del Orinoco. El debate fue abierto por el diputado José Brito. “El alcalde del municipio Guanta en Anzoátegui utiliza el tráfico de Coque y la corrupción en la Faja para lanzarse a gobernador”, denunció. Brito expuso además la supuesta sustracción de cientos de barriles de petróleo para financiar el silenciamiento de los medios de comunicación. “El Sebin asaltó Palacio de Justicia en Barcelona. Pedimos crear Comisión que investigue esto y daño patrimonial a la Faja”, refirió. Más adelante, el diputado, Chaim Bucarán aseveró que los exgerentes de la Estatal Pdvsa en Anzoátegui también son cómplices del desfalco a la Faja del Orinoco. Así mismo indicó que las alcaldías de la entidad llegan a tal déficit que no pueden cumplir compromisos con sus trabajadores. Por su parte, el diputado, Omar González sostuvo que en los últimos días ha quedado al desnudo la terrible corrupción que abarca a Pdvsa y al país. “Se abren investigaciones por venganzas internas, no porque el Gobierno quiera sanear a Pdvsa de la corrupción”. El turno llegó para el parlamentario, Juan Guaidó quien señaló que la corrupción está matando al pueblo de Venezuela. “Nuestro deber es exigir que no sigan existiendo estos hechos”. A su juicio, mientras el pueblo moría de hambre, “se gastaron 98 milones sólo en sobornos de Odebrecht”. Además de la creación de la Comisión, la AN aprobó por unanimidad un acuerdo que exige a la Fiscalía iniciar las investigaciones para determinar responsables de corrupción en la Faja.

You must log in to post a comment.