AN debatirán este martes la situación nutricional de la población venezolana Este martes 7 de febrero la Asamblea Nacional, reunida en Sesión Ordinaria, debatirá, entre otros temas, la situación nutricional de la población venezolana, dado que se siguen registrando muertes de niños y adultos a consecuencia del grado de desnutrición que han presentado.



Nota de Prensa De acuerdo al Orden del Día, emanado de la Secretaría de la institución, además, se llevará a cabo la segunda discusión del Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Policiales de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo se someterá a consideración de la Cámara un Proyecto de Acuerdo sobre la censura previa en las diferentes expresiones culturales y en los medios de comunicación. La mencionada reunión, como es costumbre, se llevará a cabo a partir de las 2:30 de la tarde, en el Hemiciclo de Sesiones, ubicado en el Palacio Federal Legislativo.

