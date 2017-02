AN inicia este miércoles investigación sobre El Aissami y Samark López La Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento) investigará “a fondo” las acusaciones de narcotráfico que desde Estados Unidos se han hecho en contra del vicepresidente de Venezuela, Tareck el Aissami, y del empresario Samark López, informó hoy el presidente de la Cámara, Julio Borges. EFE. “Hoy en la mañana se instala la comisión especial para el caso de Tareck el Aissami y Samark López, es una comisión especial en la cual nosotros vamos a ir hasta el fondo”, aseguró el parlamentario en entrevista al canal privado Globovisión. Borges comentó que “es increíble que un Gobierno que tiene semejante acusación” desde EE.UU., producto de una investigación en la que ya se han exhibido pruebas y confiscado bienes, salga a defender a los señalados en vez de ordenar una investigación y “castigar la inmensa corrupción que está carcomiendo a los venezolanos”. Aseguró que en la sesión parlamentaria de ayer la bancada opositora presentó supuestas pruebas en contra del empresario venezolano Samark López, señalado por Estados Unidos de ser el testaferro de El Aissami y de estar tras la venta con sobreprecio de los alimentos subsidiados por el Estado. Borges aseguró que López es “la persona encargada de traer” los alimentos que venden los estatales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) creados por el Gobierno a principios del año pasado con la idea de repartir de forma más equitativa los productos que escasean desde hace más de tres años en el país. Señaló que el diputado opositor Carlos Paparoni “demostró” que hay un “sobreprecio de casi 30 dólares” por cada caja familiar de alimentos CLAP y que “quien hace todo ese proceso” supuestamente es López. “De manera que con el hambre de los venezolanos y con los CLAP lo que hay es un enorme proceso de corrupción que lo que hace es aprovecharse del hambre de los venezolanos”, dijo Borges. Agregó que la Asamblea Nacional también inició una investigación por el caso Odebrecht en Venezuela y han sido citados los funcionarios de las empresas involucradas. “Nosotros lo que queremos es sacar todo lo que significa en este momento el inmenso problema de corrupción que vive Venezuela”, señaló el diputado, y agregó que el resto del continente está “en máxima alerta” sobre el país caribeño, no solo por la migración masiva de venezolanos a otras naciones, sino por la exportación de delitos. “Lo que significa el crimen organizado, el problema del narcotráfico, el problema de los grupos paramilitares armados por el Gobierno, ya Venezuela es una enfermedad contagiosa para la región, desde Estados Unidos, hasta Colombia, Brasil, Perú, todos los países dicen Venezuela tiene que cambiar”, apuntó. Borges viajó recientemente a Brasil y Colombia donde pidió “ayuda” por lo que calificó como la “muerte de la democracia” en su país.

