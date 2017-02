Andrés Schloeter: En vez de lamentarnos y deprimirnos, debemos ocuparnos de la inseguridad Temas como seguridad ciudadana y la democracia, fueron abordados este viernes en el primer foro “Esquina de Ideas” de 2017, cuyo propósito es discutir temas de interés ciudadano y brindar soluciones al pueblo junto a expertos en la materia. Nota de prensa El foro, tuvo lugar en la Av. Sucre de Los Dos Caminos y fue presidido por el Presidente del Concejo Municipal de Sucre, Andrés Schloeter, quien resaltó la importancia de generar un debate ciudadano. “Estamos aquí para ocuparnos del problema, hay muchas razones por las que la inseguridad es un gran problema para nuestro país, pero en vez de lamentarnos y deprimirnos, debemos ocuparnos de este tema y proponer las soluciones que todos necesitamos”. El evento contó con la participación de Luis Izquiel, Abogado y Asesor de la Comisión Política Interior de la AN; Javier Mayorca, Periodista Especializado en Criminalística y Luis Eduardo Manzano, Concejal de Sucre y Presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, quienes aportaron sus ideas en la iniciativa y resaltaron la importancia de rescatar espacios y engranar esfuerzos para que los ciudadanos cuenten con una seguridad integral que mejore su calidad de vida. Asimismo, Schloeter, aseguró que muchas veces los venezolanos se sienten mal cuando escuchan tantas cosas negativas, por lo que destacó que “al mismo tiempo debemos tener la mirada puesta en el presente y poner la mirada en el futuro, en esa Venezuela que nosotros podemos llegar a ser, el municipio que queremos. La idea de tener espacios como este no es intrascendente tocar temas como este, por el contrario es muy trascendente, pues nosotros aquí le estamos ganando la batalla a la delincuencia, hoy aquí estamos dando una demostración de esa Venezuela que nosotros podemos ser, de esa Venezuela que si se encuentra, que convive y que se ocupa de resolver sus problemas”. Hablan los Expertos Luis Eduardo Manzano, Presidente de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, resaltó que su propuesta central es que el manejo de los servicios públicos vuelva a las alcaldías y Gobiernos locales para que los ciudadanos estén más cerca de la supervisión de los servicios públicos. “Si no tenemos calles iluminadas y un buen servicio eléctrico es difícil que los otros servicios también funcionen y esto repercute en todos los ámbitos a nivel nacional incluyendo la seguridad que es un tema tan vulnerable para todos”. Por su parte, Luis Izquiel, Abogado y Asesor de la Comisión Política Interior de la AN, con respecto a la inseguridad, dijo que “a esto nos ha llevado 18 años de políticas equivocadas desde el Gobierno Nacional porque esto básicamente es un problema del Gobierno Nacional. La policía municipal tiene sus funciones, al igual que la regional tienen pero el grueso de la impunidad esta en el Gobierno Nacional. El tema de la inseguridad tiene también que ver con un sistema de justicia que sigue una impunidad total. Como ciudadanos debemos activarnos para buscar un cambio político en el país, un cambio de modelo que es la única vía para comenzar a disminuir esta situación agobiante de inseguridad”. Finalmente, Javier Mayorca, Periodista Especializado en Criminalística detalló durante su ponencia que esta es una situación que se viene presentando desde hace 10 años, y que la criminalidad llegó a ser primera en las encuestas en cuanto a nuestras preocupaciones. “La última cifra que manejamos en cuanto a homicidios nos indica que en Venezuela fueron ultimadas 23 mil 400 personas para el año 2016 (17.300 casos de personas que fallecieron producto de disputas, peleas entre bandas) pero a eso hay que sumar 6.100 personas fallecidas por acción de funcionarios de los cuerpos de seguridad. Esto fue un cifra récord que no puede pasar por debajo de la mesa”.

