Andy Murray es optimista tras su torcedura de tobillo (Fotos) El escocés Andy Murray se mostró optimista tras torcerse el tobillo en su victoria en tres sets (6-3, 6-0 y 6-2) ante el ruso Andrey Rublev en la segunda ronda del Abierto de Australia, este miércoles en Melbourne. AFP “No sé si es grave, pero normalmente, cuando es algo grave en el tobillo no te puedes apoyar y se agrava tras 20 o 30 minutos”, explicó el número 1 mundial en la conferencia de prensa posterior al partido. “Es un poco doloroso, pero no creo que haya muchos daños, veré cuando me despierte mañana. A veces se hincha durante la noche”, añadió. Murray se dobló el tobillo en el tercer set: “Sentí como un pequeño crujido. Continué hasta el final del partido, pero no podía moverme de manera normal, únicamente fue un poco doloroso”. Tras el duelo se limitó a poner hielo en la zona dañada. “No se puede hacer gran cosa”, dijo. En Melbourne Murray pasó por encima de Rublev, de 19 años y campeón del mundo junior en 2014. Venció en tres mangas por 6-3, 6-0 y 6-2, en una hora y 37 minutos. Fue un paseo para el escocés que ni siquiera tuvo una bola de rotura que defender. Ahora Murray, finalista el año pasado, jugará en tercera ronda con el estadounidense Sam Querrey, 32º jugador mundial.

