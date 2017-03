Ángel Machado: Vamos a superar la validación del CNE y a derrotar la dictadura A pocos días del inicio del proceso de Renovación de Organizaciones con Fines Políticos, el coordinador político regional de Voluntad Popular, Ángel Machado, se pronunció al respecto y aseguró que la legalización de los partidos “es una nueva trampa del CNE”. “La legalización de los partidos es un acto de expresión política y de respaldo popular, pero nuevamente las rectoras del Consejo Nacional Electoral han convertido este proceso en un atentado contra la democracia. Con las condiciones que están planteadas buscan ilegalizar al 92% de los partidos en el país”, afirmó Machado. Machado, también concejal de Maracaibo, criticó que a menos de tres días para que inicie el proceso de legalización de los partidos, las autoridades del CNE no hayan anunciado las nuevas condiciones ni datos adicionales sobre el proceso. “No habilitaron la cantidad de máquinas suficientes para los inscritos en el Registro Electoral y los dos días son insuficientes para que los venezolanos manifiesten su voluntad, entre otras irregularidades”, explicó Machado. El dirigente de la tolda naranja señaló que a pesar de todas las dificultades y trabas que está colocando el CNE, Voluntad Popular superará la validación. “Los partidos políticos en Venezuela y en cualquier lugar del mundo son la base de la participación de un sistema democrático, razón por la cual en Voluntad Popular ratificamos nuestro compromiso de superar este proceso. La dictadura de Nicolás Maduro nos podrá ilegalizar, pero desde la clandestinidad seguiremos luchando para lograr la libertad de todos los venezolanos y el cambio profundo que necesita nuestro país”, destacó. Solicitudes al CNE Por su parte, el coordinador de Asuntos Electorales de Voluntad Popular, Douglas Rojas, aseguró que es notable el desequilibrio en el número de máquinas para el proceso de legalización. Explicó que en el estado Zulia hasta el momento se tiene conocimiento de que habilitarán 23 máquinas, una para cada municipio y tres en la capital zuliana. “En el Zulia cada partido debe recoger 12 mil 21 manifestaciones de respaldo y con la cantidad de máquinas disponibles es una tarea técnicamente imposible, porque las 14 horas en las que estará abierto el proceso es insuficiente. Hemos pedido al CNE que mejore las condiciones del proceso y ajuste el número de máquinas de acuerdo a los inscritos en el Registro Electoral, pero hasta el momento no hemos tenido una respuesta favorable”, subrayó Rojas.

Durante su pronunciamiento, Rojas también reprochó que para este proceso se vaya a utilizar el Registro Electoral correspondiente a julio 2015 y no el corte de noviembre de 2016 como corresponderían. “Utilizar el RE de julio 2015 es excluyente, debido a que los nuevos votantes no pueden manifestar su apoyo hacia los partidos políticos”, dijo Rojas. Los dirigentes de Voluntad Popular exhortaron a las rectoras del órgano electoral pronunciarse y anunciar los cambios en el proceso para que los partidos políticos puedan seguir preparando su maquinaria y legalizar sus nóminas.

