Antisociales Armados Dispararon Contra Dos Hombres Para Robarlos ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Antisociales armados hirieron de varios disparos a dos personas para despojarlas de sus pertenencias, por lo que fueron ingresadas de emergencia al Hospital “Dr. Egor Nucete”. Los hechos violentos sucedieron en la ciudad capital. A través de fuentes cercanas a los cuerpos de seguridad, se conoció que una de las víctimas del hampa que afecta a los sancarleños, lleva por nombre Carlos Betancourt, quien reside en el sector El Retazo. Alrededor de las 12:45 de la noche de este jueves, se desplazaba a bordo de su motocicleta por la avenida José Laurencio Silva, cuando fue atacado por delincuentes quienes le propinaron varios disparos, luego que opusiera resistencia al robo. El hombre recibió un balazo en ambas piernas. En otro hecho similar, que sucedió en horas de la tarde del miércoles, en la comunidad El Renacer, sujetos no identificados le dispararon al ciudadano Daniel Eliuht Campo Pérez, de 20 años de edad. En esta ocasión la víctima sufrió una herida en la región izquierda del tórax. Vale mencionar que los lesionados se encuentran bajo constante observación médica en el nosocomio capitalino, mientras que los cuerpos de seguridad de la región, recibieron la respectiva denuncia sobre los hechos y emprendieron la búsqueda de los presuntos responsables.

