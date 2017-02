Antisociales Despojaron De Sus Pertenencias A Una Mujer En Tinaquillo ROSEDEL CAMPO Tinaquillo.- Bajo amenaza de muerte, dos malhechores despojaron de sus pertenencias a una mujer, en plena vía pública del sector Buenos Aires de Tinaquillo, lo que originó un operativo de seguridad ejecutado por PoliCojedes, quienes capturaron a los presuntos responsables del acontecimiento irregular. Alrededor de 06:00 de la tarde de este martes, cuando los uniformados del Centro de Coordinación Policial N° 03, lograron arrestar a los presuntos delincuentes quienes fueron responden a los nombre de Romer Anderson Rodríguez Sánchez y Jesús Daniel Arohana Arias, ambos de 21 años de edad, así lo informaron fuentes del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (Iacpec). Tanto Rodríguez Sánchez como Arohana Arias, fueron detenidos por estar presuntamente incursos en el delito de robo, establecido en la Código Penal, por lo que ayer en horas de la mañana fueron presentados ante la Fiscalía Segunda del Ministerio Público del estado Cojedes. Como parte de las evidencias incautadas por los uniformados de azul a los sujetos, se encuentran una computadora portátil del modelo Canaima, así un celular de la marca Wiko, android, objetos propiedad de la afectada por el hampa.

