Antisociales se robaron una moto en San Carlos San Carlos.- En plena vía pública de San Carlos, sujetos no identificados le robaron la moto a una persona, por lo que funcionarios de los cuerpos de seguridad de la entidad, activaron un operativo de seguridad. Fueron precisamente los agentes del servicio de vigilancia y patrullaje del Centro de Coordinación Policial N° 02, quienes mediante el recorrido por el sector Corozal del municipio Tinaco, hallaron en estado de abandono el vehículo de dos ruedas que posee las siguientes características: marca Bera, modelo BR 150, placa AG1W37M, así lo dieron a conocer fuente del Instituto Autónomo Cuerpo de Policía del estado Cojedes (Iacpec). Los oficiales de la Policía Estadal, practicaron un intenso patrullaje por el lugar, con el objetivo de ponerles los ganchos a los responsables del hecho delictivo, pero les fue imposible la ubicación de los malhechores. Trascendió que los agentes en medio de la actuación policial, verificaron los datos de la moto por el Sistema de Análisis de Registro Policial (SARP). De esa forma constataron que era solicitado por la subdelegación San Carlos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), según el acta procesal K-17-0258-00361, por el delito de robo y hurto de vehículo automotor. Posteriormente los uniformados de azul, presentaron este procedimiento ante la Fiscalía Superior del Ministerio Público del estado Cojedes, organismo que continuará las averiguaciones sobre este caso.

