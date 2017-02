Aprehendieron A Joven Que Se Dedicaba A Distribución De Drogas ROSEDEL CAMPO San Carlos.- Un joven que presuntamente se dedicaba a la distribución de sustancias ilícitas en San Carlos, fue capturado por funcionarios de la Policía del estado Cojedes, en el instante en que practicaban un operativo de seguridad ciudadana. Fue precisamente en la calle principal del sector Los Colorados, donde los agentes pertenecientes al servicio de vigilancia y patrullaje del Centro de Coordinación Policial Nº 01, aprehendieron al ciudadano que responde al nombre de Miguel Antonio Hernández Pérez, de 19 años de edad, quien reside en la comunidad Andrés Eloy Blanco de esta localidad. Alrededor de las 05:30 de la tarde de este miércoles, los uniformados avistaron al sujeto en cuestión y medio del chequeo corporal le hallaron un total de 20 envoltorios de presunta marihuana, los cuales ocultaba en sus partes íntimas. Ayer en horas de la mañana, los efectivos de la policía presentaron a Hernández Pérez, ante el Ministerio Público y será el fiscal noveno, el encargo de decidir lo pertinente sobre el caso.

You must log in to post a comment.