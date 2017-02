Apresado adolescente tras robar un teléfono celular San Carlos.- En la plaza del sector Monagas, municipio Lima Blanco PoliCojedes, pertenecientes al CCP Nº3, apresaron a un adolescente de 17 años de edad, tras robar un teléfono celular, así lo informó el comisionado Javiel Lugo, comandante de la estación. El funcionario explicó que luego que el joven perpetrara el delito, la víctima avisó al organismo de seguridad, y de inmediato los funcionarios iniciaron la búsqueda dando con el paradero del victimario e incautándole como evidencia el aparato inteligente. De esta manera, Lugo exhortó a la colectividad en general a confiar en las labores del cuerpo de seguridad que día tras día trabaja en pro de la seguridad y al cese de los índices delictivos, por lo que invitó a las víctimas de cualquier delito a realizar la respectiva denuncia.

