Apuntaron y quitaron cámaras a periodistas en Aragua Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) agredieron y amedrentaron a dos periodistas que cubrían una protesta en La Victoria, estado Aragua. La ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunciaron el hecho ocurrido durante una manifestación de estudiantes de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua Federico Brito Figueroa. Los periodistas Daniel Mellado y Paola Bellis de El Clarín de La Victoria se encontraban cubriendo la protesta y estando ahí los efectivos de la GNB les quitaron sus cámaras. Los comunicadores corrían cuando ocurría un enfrentamiento entre estudiantes y los funcionarios castrenses. En ese momento fueron apuntados por varios funcionarios y ahí les arrebataron sus equipos. Los detalles fueron dados a conocer por el periodista Miguel Cardoza, vía Twitter. Cardoza indicó que después de una hora a los periodistas les devolvieron las cámaras. Espacio Público señaló que el material recogido por los periodistas fue eliminado.

You must log in to post a comment.