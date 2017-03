Arbitraje por deuda que Pdvsa reclama a Petropar comenzará el lunes en París La estatal paraguaya Petropar indicó hoy que guarda “las mejores expectativas” ante la primera audiencia arbitral que se dará el lunes en París sobre el litigio que mantiene con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que le reclama el pago de una deuda de 265 millones de dólares. Ambas partes acordaron someterse al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en la capital francesa, después de que en junio del pasado año PDVSA diera a Petropar un plazo de diez días para pagar esa deuda. “Tenemos las mejores expectativas con respecto al proceso, y destacamos como desde el primer momento la credibilidad y el prestigio de la Cámara de Comercio Internacional”, dijo a través de un comunicado Eddie Jara, presidente de Petropar. En la audiencia del lunes en París se tratarán asuntos relacionados con el procedimiento de elaboración de términos de referencia, de cara a establecer el calendario procesal, según el comunicado de Petropar. El tribunal arbitral está presidido por Claus Werner von Wobeser Hoepfner y tiene como árbitros a Horacio Grigera, por parte de Petropar, y a Francesca Mazza por PDVSA. PDVSA reclama a Paraguay 265 millones de dólares, más un 2 % de intereses anuales, en virtud de una deuda contraída tras un acuerdo firmado entre ambos países para el suministro de gasoil a Petropar.EFE

