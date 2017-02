Arellano (@gabyarellanoVE) : Este #18Feb los venezolanos saldremos masivamente a las calles a decir #NoMásDictadura La dirigente nacional de Voluntad Popular, diputada Gaby Arellano, manifestó que a tres años del arbitrario encarcelamiento del líder político venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López, los venezolanos deben salir a la calle de manera pacífica para lograr #NoMásDictadura. “A tres años del encarcelamiento de Leopoldo López estamos llamando a todos aquellos venezolanos que saben que con la presión de calle y el Alzamiento de la Conciencia a que concretemos el cambio de este régimen corrupto y represor”. Nota de prensa Arellano hizo un llamado para que todo el país salga a manifestar este 18 de febrero. “Este sábado 18 de febrero vamos a concentrarnos todos en las calles, vestidos de blanco, con un solo mensaje, #NoMásDictadura. Este movimiento de Unidad Nacional, que está conformado por diversos sectores del país, desde el empresario y el estudiante, así como nuestros sectores más desprotegidos, llama a convertir este 18 de febrero en el día de la resistencia, en donde decimos contundentemente que no queremos más dictaduras que nos robe la libertad”. La legisladora recordó las palabras del López en las que expresaba que el sufrimiento de los venezolanos se seguiría agudizando mientras Nicolás Maduro se mantenga más tiempo en el poder. “Nuestro líder nacional, Leopoldo López, dijo que mientras más tiempo pasara Nicolás Maduro en Miraflores nuestro pueblo seguirá pasando hambre y miseria. Es una realidad, cada día la tragedia en la vida de los venezolanos se agudiza mientras Nicolás Maduro y su cúpula se enriquecen. La parlamentaria informó que la movilización partirá desde diversos puntos de Caracas y la concentración será desde las 9 am. “Los venezolanos podrán asistir a Caurimare, Parque del Este, Sante Fe y Plaza Brion para unirse a este Alzamiento de conciencia y darle un parado a la dictadura”. La dirigente progresista finalizó recordando que la lucha es por Venezuela y por todos los presos políticos que hoy han alzado su conciencia y han sido disidencia para el régimen de Nicolás Maduro. “Esta lucha es por Leopoldo López, Daniel Ceballos, Gilber Caro, José Vicente García, Alexander Tirado, Raúl Emilio Baduel y todos los presos políticos que hoy se encuentran tras las mazmorras de la dictadura”.

