@ArmadoCamejoR: Validando los partidos políticos estamos respaldando el rescate de la democracia Prensa Voluntad Popular. San Carlos 6 de marzo de 2017. El partido Voluntad Popular que lideriza el preso político Leopoldo López, tendrá el turno de de validación ante el Consejo Nacional Electoral, el próximo fin de semana los días sábado 11 y domingo 12 de marzo a lo cual el responsable de organización en la entidad cojedeña Armando Camejo, realizo unas aseveraciones sobre el proceso que se le avecina a la tolda naranja. Armando Camejo “Las democracias se construyen con la pluralidad del pensamiento y los partidos políticos son la columna vertebral de la libertad y necesarios para el equilibrio en los sistemas de gobiernos, de manera tal que no es un evento sin importancia la validación de los partidos políticos, es un hecho trascendental para la democracia que se legitimen las agrupaciones políticas nacionales. En Voluntad Popular Cojedes ya estamos preparados y con todas las previsiones del caso para enfrenar de forma victoriosa este nuevo obstáculo que coloca el régimen a los partidos políticos venezolanos”. Dijo el economista Camejo. Por otra parte Camejo también informo “El proceso se realizara en todas las plazas Bolívar de Cojedes y en Tinaquillo se tendrá la plaza de Buenos Aires, al igual que la Bolívar, en San Carlos se efectuara en la plaza Manrique al frente de Sagitario, estamos hablado de un proceso sencillo que no debe tener complicación alguna por que se trata de un proceso exclusivo de los partidos políticos que no debería tener intromisión ni inherencia de ningún grupo afecto al régimen, a lo que hacemos un llamado a la madurez y al respeto de la libertad de pensamiento y militancia política”. Concluyo diciendo Armando Camejo.

You must log in to post a comment.