Armando Sosa (@ArmandoSos86): El Baúl está lleno de problemas por culpa de sus gobernantes Para el Coordinador de Discapacidad de Voluntad Popular en Cojedes Armando Sosa en el municipio Girardot existen un sin número de problemáticas y no hay un gobernante que se digne a resolver, Sosa explico que solo les importa el poder y no el pueblo que sufre todos los días una terrible situación de inseguridad, desempleo, falta de servicios públicos, hambre, etc. “Acaso este régimen cree que hundiéndonos en esta miseria nos va a meter miedo? Claro que no, somos muchos los que estamos dispuestos a dar la pelea y decir la verdad de lo que pasa, hay todo un pueblo padeciendo y sufriendo porque unos poquitos corruptos, miserables y sinvergüenzas que le han dado la espalda a su gente después que los engañaron y los usaron para sus aspiraciones de llegar al poder, dejándolos luego a la buena de Dios.” Acotó Para finalizar Sosa envió un mensaje, “a esos gobernantes les digo que nadie es dueño de nadie y así como los apoyaron con el voto para llevarlos donde están, así mismo los van a sacar por traidores, porque cuando un pueblo está dispuesto a cambiar no hay nada ni nadie que lo detenga para lograr el verdadero cambio que lo llevara al crecimiento y el progreso del municipio. #FuerzaYFe mi pueblo de #ElBaúlCojedes #SisePuede.”

