Arrancó proceso de captación para integrar Batallón de Seguridad Presidencial N° 6 LUIS EDUARDO CASADIEGO San Carlos.- En días pasados arrancó en el estado Cojedes el proceso de captación para aspirantes en las filas del Batallón de Seguridad Presidencial N°6 de la Guardia Nacional de Honor Presidencial, como integrantes del contingente enero 2017 que finalizará el próximo 15 de febrero. El oficial encargado del proceso de selección de personal de la Guardia de Honor, teniente Andrés Vera Araujo explicó que los interesados deben ser venezolanos en edades comprendidas entre 18 y 25 años y un mínimo del 3er año de bachillerato. Señaló que estos jóvenes tendrán la posibilidad de formarse integralmente para la defensa y soberanía nacional, especializaciones en seguridad y escolta de personalidades, así como de instalaciones físicas. De igual manera expresó que ofrecen continuidad de estudios académicos en las misiones Ribas y Sucre, salario, bonos especiales, alimentación, así como facilidad para profesionalizarse en las Escuelas de Oficiales y Tropas Profesionales de la Guardia de Honor. Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 0426-3313191 y 0426-4428317.

