Asesinan a coronel del ejército durante un robo en el estado Bolívar El hampa le quitó la vida al Coronel del Ejército Luis Freddy Guastela Rojas pasada las cuatro de la tarde de este viernes. El efectivo castrense adscrito a la Dirección de Medios de la Milicia Región Guayana, se encontraba en la calle Calle Raúl Leoni de Ciudad Bolívar, a escazos metros del hospital militar, cuando dos sujetos a bordo de un vehículo Fiat Palio color azul descendieron para perpetrar un robo contra el efectivo castrense y tras este poner resistencia le disparaon en la cabeza. Al lugar acudieron guardias nacionales quienes trasladaron al coronel herido en una unidad hasta el Hospital Ruiz y Páeza donde ingresó sin signos vitales. Autoridades desplegaron un operativo en la zona en búsqueda de los homicidas.

