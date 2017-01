Así quedaron conformadas las Comisiones de la Asamblea Nacional Este martes la Asamblea Nacional presentó la conformación de la Comisiones del Parlamento venezolano para el periodo legislativo 2017 – Política Interior

Presidente: Delsa Solórzano

Vicepresidente: Luis Stefanelli – Política Exterior

Presidente: Luis florido

Vicepresidente: Marialbert Barrios – Finanzas

Presidente: José Guerra

Vicepresidente: Andrés Eloy Camejo – Petroleo

Presidente: Luis Aquiles Moreno

Vicepresidente: Elías Mata – Seguridad

Presidente: Edgar Zambrano

Vicepresidente: Armando Armas – Desarrollo Social

Presidente: Juan Carlos Requesens

Vicepresidente: José Trujillo – Ambiente

Presidente: Simón calzadilla

Vicepresidente: Orlando Ávila – Pueblos Indígenas

Presidente: Gladys Guaipo – Ciencia y tecnología

Presidente: Amelia Belisario

Vicepresidente: Maribel Guedes – Cultura

Presidente: Elimar Díaz

Vicepresidente: Marcos Bozo – Administración y servicios

Presidente: Melba Paredes

