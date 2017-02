Así se encuentra el TSJ para la Apertura del Año Judicial Este martes Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) da inicio la primera sesión solemne correspondiente a la Apertura del Año Judicial 2017. La sesión se efectuará a partir de las 11 de la mañana en el auditorio principal del TSJ en Caracas, y el orador de orden será el magistrado Malaquías Gil Rodríguez, vicepresidente de la Sala Electoral.

