Asociación Bolivariana de Escoltas continúa brindando formación a sus miembros San Carlos.- Un importante equipo de instructores de Swat, especialistas en preparar al personal para ser protectores de personalidades (escoltas) vino al estado Cojedes, a través de la Asociación Bolivariana de Escoltas, capítulo Cojedes, la cual preside Yovanni Jaspe, para dictar talleres a los afiliados. Se trata de un equipo nacional del referido gremio que se trasladó a esta entidad llanera para apoyar la coordinación en este estado y dar unos talleres, pero que muy pronto se estará abriendo un curso de escoltas aquí en la región, incluyendo la participación de instructores internacionales. Jaspe agradeció a todo el equipo que le acompañó en esta tarea y expuso su satisfacción por el buen desarrollo de la actividad que es parte del esfuerzo de la referida asociación, que viene trabajando en Cojedes y en toda Venezuela en pro de la seguridad integralmente. Si alguien se pregunta que es un equipo SWAT, podría decirse que se trata de un grupo especial de agentes especialmente seleccionados que han recibido una formación intensiva y son capaces de manejar ciertas situaciones de crisis que una unidad de la policía regular no está equipada o capacitada para manipular. Esto nos da una idea de lo significativo de esta preparación.

