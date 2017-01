Ataque en bandada Cuando las aves emprenden vuelo juntas se hacen más fuertes. Los dos equipos del beisbol venezolano representados por especies emplumadas, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia, consumaron ayer un ataque en bandada contra sus rivales, Tiburones de La Guaira y Caribes de Anzoátegui, respectivamente, y se pusieron a solo un triunfo de medir garras en la gran final de la LVBP. Por segundo día consecutivo los larenses pudieron salir airosos en Caracas, aunque en comparación con el juego anterior esta vez tuvieron que emplearse un poco más a fondo para batir 5-3 a los escualos. Un doblete de Paulo Orlando en la alta del noveno inning ante los envíos de quien había sido el mejor pitcher del año para los salados, el derecho Gregory Infante, fletó las dos rayitas de la diferencia. Antes, en el octavo, La Guaira había logrado la igualdad a 3 carreras después de haber estado abajo durante casi todo el desafío. Los crepusculares tomaron la iniciativa frente al abridor Edgmer Escalona al fabricar trío de anotaciones en los episodios tres y cuatro, lo que obligó a Oswaldo Guillén a usar temprano, como ha sido costumbre, a sus brazos del maltratado bullpen. Como nota positiva los relevistas se exhibieron efectivos y dominaron a Lara, que no pudo conectar ni siquiera un imparable desde el quinto hasta el octavo tramo. La ofensiva varguense acercó las acciones gracias a Yonathan Daza, que pegó tubey impulsor, y a Heiker Meneses con sencillo remolcador. Pero tras la paridad, que llegó con rodado de Alberto González, Guillén optó por dar cabida en el juego a su cerrador estrella, y el primer tropiezo en la temporada para este llegó en mal momento. Infante permitió dos inatrapables de Juniel Querecuto e Ildemaro Vargas antes del batazo con dos outs en la pizarra del brasileño Orlando, que silenció a los aficionados guairistas. Terruño bajo resguardo. Las Águilas del Zulia dieron otro paso agigantado para regresar a una final después de 17 años. Los rapaces dieron cuenta de Caribes de Anzoátegui 5 por 2, comandados por José Pirela y Alex Romero, que se fusionaron para batear de 8-5 con tres compañeros llevados hasta la goma. Zulia picó adelante con tres carreras en el primer capitulo. Los orientales reaccionaron y se acercaron con dos anotaciones en el quinto, pero el bullpen de Lipso Nava aguantó la embestida y la ofensiva agregó dos carreras más para resguardar y sellar el triunfo en Maracaibo.

