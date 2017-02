Banco Central de Venezuela evalúa con Nomura un préstamo por 1.000 MMUSD con garantía de bonos de Pdvsa El Banco Central de Venezuela (BCV) evalúa una operación de pacto de retrocompra o repo con el banco de inversión japonés Nomura, en la que ofrecería unos bonos de la estatal PDVSA esperando recibir más de 1.000 millones de dólares, según un documento que vio Reuters y una fuente conocedora de la operación, en momentos en que el país tiene problemas de liquidez. El BCV entregaría los bonos con el compromiso de recomprarlos en tres años, dijo la fuente del sector financiero conocedora de la propuesta. La operación está a la espera de una revisión por parte del nuevo presidente del instituto, Ricardo Sanguino, luego de que su antecesor en el cargo, Nelson Merentes, renunció en enero, agregó la fuente. Con el financiamiento, el Banco Central busca inyectar liquidez a las alicaídas reservas internacionales del país OPEP, que se encuentran en mínimos de 21 años. En la negociación con Nomura, descrita como “una operación de repo”, el BCV recibiría “más de 1.000 millones de dólares” a una tasa de interés “atractiva”, comentó la fuente, sin dar más detalles. Como los títulos de la República y Petróleos de Venezuela (PDVSA) se transan hasta por menos de la mitad de su valor, por el creciente temor a un posible incumplimiento de pagos, el emisor ha optado por recurrir a pactos privados antes de salir a vender en el mercado los papeles que posee en cartera. Uno de ellos, una emisión al 2022 por 3.000 millones de dólares que hizo PDVSA -y entregó en privado al BCV-, es la que se considera para la operación, según el documento visto por Reuters enviado al entonces presidente del BCV en diciembre del 2016. Los papeles fueron emitidos en el 2014, según un informe financiero de PDVSA, pero nunca han salido al mercado. Nomura Bank no quiso hablar de la operación. El BCV no respondió a una solicitud de información de Reuters. Sin embargo, una fuente del gobierno dijo que el emisor evaluaba echar mano de activos, incluyendo bonos de PDVSA, para obtener “varios miles de millones (de dólares)”. RESERVAS EN MÍNIMOS Venezuela tiene 10.544 millones de dólares en sus reservas internacionales para hacer frente a pesados compromisos de deuda que este año superan los 9.000 millones de dólares. Pero de ese total, un 70 por ciento se encuentra en oro monetario que, a fines del año pasado, sumaba 7.734 millones de dólares, la mitad de lo que representaban los lingotes hace tres años. No es la primera vez que el Banco Central busca monetizar sus reservas con pactos de recompra de sus activos. Desde 2014, el emisor empezó a usar su oro para operaciones de canje con bancos de inversión que, en los últimos años, aportaron efectivo para paliar la fuerte caída de ingresos petroleros del país, que sufre una aguda crisis con inflación de tres dígitos y recesión económica. En 2008, Nomura ya negoció con Venezuela notas vinculadas a crédito que emitió por 390 millones de dólares al 2018 y están en manos del BCV, dijeron dos operadores financieros.

You must log in to post a comment.