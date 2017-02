Barrio Simón Bolívar desasistido y con infinitas necesidades Tinaquillo.- El sector Simón Bolívar es una comunidad que está vía El Bosque y que actualmente requiere ser atendida, ya que sus servicios básicos son pésimos, entre ellos el del agua. Rosa Ochoa, quien tiene un aproximado de dos años haciendo vida en la zona, contó que el vital líquido lo tienen por que de la alcaldía envían un camión cisterna y con eso aprovechan para llenar los tambores. Las vías de acceso están pésimas, ahí lo que sobra es barro, todo esto combinado con monte y viviendas improvisadas. Al hacer un recorrido por el lugar se logró visualizar que el escenario es fatal, pues además lo que hay es mucha pobreza. Destacó que hace falta mejorar el alumbrado público, hay postes pero faltan bombillos y la oscuridad se presta para que personas cometan actos inescrupulosos siendo afectados quienes por allí hacen vida. Las aguas negras no tienen salida adecuada, es decir no hay una red para este servicio, aparte de eso esperan que les colaboren con una cuadrilla de limpieza, ya que hay mucho monte y eso incrementa la presencia de zancudos produciendo estas enfermedades sobre todo en niños. Ante esta situación Ochoa, en nombre de la comunidad, pidió primeramente a Dios que ayude y “meta su mano” para que todo fluya, porque cada vez la situación es más crítica, y quienes más sufren son las familias de extrema pobreza; y por otra parte, que los funcionarios de los entes oficiales les brinden la ayuda que merecen.

