Borges acusó al Gobierno de usar la justicia militar políticamente El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró que el Gobierno usa “la justicia militar para convertirla en un instrumento de persecución política”. La declaración la formuló con respecto a la detención del diputado Gilber Caro, hecho que calificó como “arbitrario”. “En el caso de Gilber Caro no solo se ha irrespetado su derecho constitucional de la inmunidad parlamentaria, sino de algo mucho más grave, se trata de juzgarlo a él y a su novia, Steicy Escalona, por tribunales militares”, denunció el presidente de la AN. “Un civil no debe ser juzgado nunca por un tribunal militar y por eso debemos dejar claro que se viola el derecho de Gilber Caro y su compañera”, sostuvo.

