Borges desmiente a Maduro: Nadie de la oposición se ha reunido con el Gobierno

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, respondió al presidente Nicolás Maduro sobre los supuestos contactos entre la oposición y el gobierno para la regularización del ente legislativo, a propósito del desacato emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), publicó NTN24.

En declaraciones a Circuitos Éxitos, Borges aclaró que tuvo comunicación con representantes de todos los partidos de oposición y ninguno ha contactado al Gobierno para discutir tema alguno.

“Eso lo que parece es la propia intriga para dividir y crear zozobra, nadie ha tenido reuniones para tratar el tema de la Asamblea Nacional, eso hay que dejarlo muy claro. Son ese tipo de excusas o de intrigas que usa el Gobierno para mentir y tratar de justificar que son ellos los que necesitan reconocer y dar centralidad que requiere el Parlamento en cualquier democracia”, dijo.

Insistió en que el desacato al Parlamento es político y no legal.

Por otra parte, Borges aseveró que pese a todos los obstáculos, el Ejecutivo sigue necesitando de la Asamblea Nacional.

“El Gobierno, según informaciones que manejamos, le está pidiendo un préstamo de 500 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento y esta le dice que si en Venezuela no hay Parlamento no hay préstamo, Venezuela le está pidiendo plata a los chinos y ellos dicen si en Venezuela no hay Parlamento no hay préstamo, Venezuela quiere otorgar concesiones petroleras y las empresas dicen que si eso no pasa por el Parlamento como dice la ley no vamos a invertir”, expresó.