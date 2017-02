Borges (@JulioBorges) : Es indignante que ocho de cada diez familias no come completo en el país El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges (Unidad-Miranda) calificó de “indignante” que ocho de cada diez familias no come completo en el país. Nota de prensa El parlamentario, durante su programa radial “Borges Contigo” que se transmite por 750AM, indicó que en 71% de los hogares de la población venezolana ha desaparecido la alimentación regular y que 52% de los infantes evaluados tienen desnutrición, aguda, severa y leve. En este sentido, señaló que “la falta de nutrientes en los niños puede causar daños irreversibles”. Asimismo, dijo que en estos momentos en Venezuela nacen anualmente 140.000 niños de madres solteras y desempleadas, “en estos casos el riesgo de desnutrición infantil se puede multiplicar”, enfatizó. Por su parte, la diputada Karín Salanova (Unidad – Aragua) en su participación como invitada en el programa, señaló que solo 6% de los hogares venezolanos comen todos los nutrientes requeridos en una dieta diaria. Salanova aseveró que en Venezuela se está viviendo una crisis humanitaria, pero a su juicio, el gobierno no lo quiere aceptar y prefiere ocultar las cifras oficiales de desnutrición del país, “que resolver la crisis alimentaria”. “La falta de comida es parte del problema de la alimentación en el país, sumado a la mala estrategia del Gobierno para resolverlo. Prometieron que a través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) lograrían llegar a once millones de familias, pero hasta los momentos solo han podido abastecer supuestamente a cuatro millones”, comentó la parlamentaria. Se debe recordar que el martes 07 de febrero del presente año, en Sesión Ordinaria los diputados que conforman el Bloque de la Unidad aprobaron un Proyecto de Acuerdo condenando la Situación Nutricional de la Población venezolana. El texto contempla como primer punto, exigir al Presidente de la República y a los Ministros con competencia en la materia, el cumplimiento que por mandato Constitucional tiene el Estado de proteger a la familia venezolana y garantizar a los ciudadanos una seguridad alimentaria; es decir, la existencia permanente y el acceso a los alimentos sin exclusión. De igual forma, el documento exhorta al Mandatario Nacional y a los Ministros con competencia en la materia, presenten una estrategia de alcance nacional para abordar el grave problema de la desnutrición en Venezuela.

