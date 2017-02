Borges reta a Maduro a otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Misión Vivienda El Presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, aseguró que el presidente Nicolás Maduro miente con las cifras que presenta de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Señala que no es cierto que han construido un millón 500 mil casas y retó al Gobierno a otorgar los títulos de propiedad a quienes efectivamente hayan sido beneficiados. Nota de Prensa Borges explicó que la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad,sancionada el año pasado por la Plenaria del Parlamento, respalda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. “Maduro se burla del pueblo que mantiene la esperanza de tener una casa. El show mediático permanente ha alcanzado niveles insólitos de mentira”. Enfatizó que todos los meses el Gobierno se inventa cifras de viviendas “que surgen de la nada”, cuando tenemos el país atravesando la crisis económica más severa de la historia. “Finalizando el 2016 el invento fue que llevaban 1.360.000 viviendas entregadas y resulta que en menos de 2 meses del 2017 nos dicen que entregaron 140.000 viviendas mas. Estamos hablando de hacerle creer al país que han entregado casi 20.000 viviendas semanales arrancando el año”, dijo. Borges precisó que hace apenas un mes, “el Gobierno hizo el show de la vivienda 1.000.400, mientras la semana pasada iban por 1.469.000, hace dos días por 1.489.000 y nos vienen con la caradura de hacer hoy el show de la vivienda 1 millón 500 mil, como si las casas se construyeran de la nada, con cemento y cabillas que nadie sabe de dónde sale porque las fabricas tomadas por el Gobierno están prácticamente paralizadas”. “Ya basta de burlarse de la esperanza de un pueblo que quiere una vivienda digna. Por eso tenemos que seguir luchando hasta lograr recuperar nuestro derecho al voto para así cambiar a esta pandilla de corruptos e incapaces que solo piensan en seguir llenándose los bolsillos a costa de la miseria de los venezolanos”, enfatizó.

