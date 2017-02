Borjas: Cojedes está invicto en hambre, inseguridad y miseria PRENSA VOLUNTAD POPULAR. San Carlos.- El partido liderizado en Cojedes por Alexander Mireles y por Leopoldo López a nivel nacional sigue desarrollando una campaña de abordaje directo en las comunidades palpando la problemática de los sectores recorridos y llevando el mensaje de exigencia al Consejo Nacional Electoral sobre la convocatoria a ecciones para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales como está establecido y que ha sido violentado por el régimen de forma descarada suprimiendo el derecho de los venezolanos a expresarse a través del sufragio. Así lo expresó Carlos Borjas, coordinador político regional de Voluntad Popular, quien añadió que el régimen se sigue burlando del pueblo: “Es un momento crítico el que vivimos los cojedeños y lastimosamente vemos cómo la señora Godoy se burla en nuestra cara diciendo que están invictos, pues la verdad sí lo estamos y somos el primer estado de la república en delincuencia, corrupción, miseria, hambre y desempleo. No hay forma ni manera que esta gente entienda que ya no tienen argumentos para justificar su fracaso y exigimos junto al pueblo que se realicen elecciones para borrarlos del mapa político a punta de votos, les invitamos a que dejen el miedo y se cuenten, que hable la calle señora Godoy”, dijo Borjas. Las actividades de VP siguen desarrollándose a lo largo y ancho de la región cojedeña, con asambleas populares, contactos casa a casa y la recolección de la problemática de los sectores en desventaja económica y social para la elaboración de denuncias públicas y ante los organismos con competencia, de forma de ir preparando lo que han llamado en la dirección regional de la tolda naranja la transición hacia la Mejor Venezuela con un plan de gobernabilidad serio, luego de la salida de Nicolás Maduro y el cambio de este modelo fracasado.

