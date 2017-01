Cabello (@DCabellor) a Obama (@BarackObama): “Sí, somos una amenaza” Luego de que el presidente estadounidense, Barack Obama, postergara por un año la “emergencia nacional” sobre Venezuela, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, manifestó que efectivamente el chavismo es una amenaza para ellos “porque quiere la paz”. “Nosotros les decimos desde aquí que sí somos una amenaza, porque queremos la paz, porque somos socialista, porque somos revolucionarios, porque somos chavistas, porque queremos que el pueblo ande tranquilo”, dijo durante una concentración “antiimperialista” realizada en la Universidad Militar Bolivariana. El dirigente oficialista dijo que Obama ha mostrado su odio contra el país y le pidió que dejara “en paz al mundo”. “El señor Obama destila su odio contra Venezuela. Váyase de una vez que aquí seguirá la revolución venezolana. Deje en paz al mundo”. Cabello aseguró que el Ejército venezolano ha actuado en favor de la libertad de los ciudadanos. Asimismo, pidió que cumplan con la orden que dejó el ex presidente Hugo Chávez. “Cumplamos las órdenes que nos dio el comandante Chávez: unidad, lucha, batalla y victoria. Nadie podrá con eso. Somos invencibles, somos indestructibles”.

