Cabello (@DCabelloR): pidió que no se politice la muerte de Arnaldo Albornoz Diosdado Cabello, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico (GPP), pidió este martes que no sea politizada la muerte del comunicador social Arnaldo Albornoz, quien fue asesinado el pasado domingo cuando llegaba a su casa, en Caricuao. “Lamentamos profunda mente el asesinato de este joven venezolano. Lamentamos el dolor de su familia y de todo el gremio artístico. Es lamentable. Da tristeza cuando la gente quiere politizar un hecho. Nos queda ahora encontrar los responsables y que se haga justicia”, expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en una rueda de prensa. Cabello recordó los asesinatos de Robert Serra y Eliecer Otaiza. “Venezolanos asesinados, en verdad lo lamentamos”, agregó. La muerte de Albornoz ocasionó que múltiples personalidades públicas se pronunciaran sobre el hecho, que también recordó el asesinato de la actriz Mónica Spear, quien murió en la carretera Valencia-Puerto Cabello hace tres años.

